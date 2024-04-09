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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية ووزير الصحة يتفقدان عددا من المنشآت الصحية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم بمكتبة بديوان عام محافظة الغربية، في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع.

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وخلال اللقاء تمت مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي بالمحافظة والذي تسعى المحافظة جاهدة إلى الانتهاء منها ودخولها الخدمة من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات الحالية إلى جانب تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الطبية للجميع، فضلا عن مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي بحياة كريمة.

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وخلال اللقاء استعرض المحافظ جهود المحافظة في تنفيذ المبادرات الرئاسية كمبادرة 100 مليون صحة و100 يوم صحة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر على الأمراض السارية وصحة المرأة وفحص الأمراض المزمنة والكشف والتحليل على أمراض السكر والضغط وأمراض السمنة، وغيرها.

بالإضافة إلى مناقشة جهود محافظة الغربية في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وما حققته اللجان المشكلة من أنشطة وفعاليات تخدم المشروع بالمحافظة.

كما عرض المحافظ عددا من الفيديوهات للمشروعات الصحية الجاري تنفيذها في المحافظة .

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفا الصحة والسكان السكر والضغط الدكتور طارق رحمي الدكتور خالد عبد الغفار القضاء علي قوائم الانتظار المبادرات الرئاسية المبادرات الرئاسي الفيديوهات القطاع الصحي

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