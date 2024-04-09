الأردن ينفذ أضخم عملية إنزال جوي لمساعدات على غزة

بمشاركة مصر والإمارات..

أعلنت القوات المسلحة الأردنية تنفذ - بمناسبة عيد الفطر المبارك - أضخم عملية إنزال جوي لمساعدات على قطاع غزة.

وذكرت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها : عملية الإنزال الجوي لليوم على غزة تعد نوعية وتم تنفيذها بواسطة 14 طائرة بمشاركة دول شقيقة وصديقة من بينهم مصر والإمارات على شمال وجنوب قطاع غزة.

بلغ عدد عمليات الإنزال الجوي التي نفّذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي خلال الفترة ما بين 3 وحتى 8 نيسان 32 إنزالاً جوياً، تضمنّت ملابس ومساعدات غذائية وإنسانية، مستهدفة مواقع في شمال قطاع غزة.