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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل «صحة كفر الشيخ» يتفقد مستشفى بلطيم ويوجه برفع الطوارئ خلال العيد|صور

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

تفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، مستشفى بلطيم التخصصي؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين به للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

وشملت جولة وكيل الوزارة، تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى قسم الاستقبال والطوارئ والأشعة والكلى والمعمل وبنك الدم والحضانات وقسم النساء والداخلي والأطفال والرعاية المركزة والعمليات وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما اطمأن على الحالة الصحية للمرضى بالأقسام الداخلية، وحرص إلى الاستماع إليهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للقطاع الصحي بكفر الشيخ والعمل على تقديم أعلى جودة للخدمات الطبية بالمحافظة.

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