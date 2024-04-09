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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية: حماس تريد تغيير بعض النقاط في مقترح التسوية الأمريكي بغزة

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

قالت القناة الـ12 العبرية، إن حركة حماس تريد تغيير بعض النقاط في مقترح التسوية الأمريكي بغزة، بالإضافة إلى توضيح نقاط أخرى، مشيرة إلى أن القضية الأساسية التي أثارتها حماس تتعلق بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

وبموجب الاقتراح، ستقام المواقع العسكرية للجيش الإسرائيلي على بعد 500 متر من الطريقين الرئيسيين على طول قطاع غزة، صالح الدين ورشيد، اللذين من المفترض أن يصل من خلالهما النازحون العائدون.

وتطالب حماس بألا يكون لقوات الاحتلال الإسرائيلية الحق في العودة إلى قطاع غزة وفحص أي من العائدين إلى مدينة غزة غير مسلح.

وتطالب حماس بانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من المحور الذي يقطع قطاع غزة، كما تعارض حماس عدم السماح للعائدين إلى شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم، بل سيتم توجيههم الى مخيمات إيواء جديدة.

وتشدد الحركة على أنه يجب تحديد المسافة بين قوات الجيش الإسرائيلي والمناطق التي سيعود إليها الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في شمال قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار الذي سيستمر 42 يومًا، بشكل دقيق ومسبق.

ووفقاً لحماس، فإن الصياغة الحالية التي اقترحها الوسطاء لا تمنع الجيش الإسرائيلي من إبقاء قواته قريبة جداً من المناطق المأهولة بالسكان.

كما توضح الحركة في ردها أنه ليس لديها 40 مدنيا مختطفا ينتمون إلى الفئات التي تزيد أعمارهم عن 50 عاماً أو أقل من 19 عاماً.

وبحسب حماس، فإنه من أجل استكمال حصة الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا سيكون عليهم إضافة جنود مختطفين إلى عدد 40 الذين سيتم إطلاق سراحهم، ومقابل ذلك تطالب بزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم حاليًا، ويبلغ عددهم 900، بينهم 100 محكوم عليهم بالسجن المؤبد.

وتقول مصادر في حماس إن لديها الآن أقل من 70 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة من أصل 133 مختطفاً مدرجين في قائمة المختطفين المفقودين. وتواصل المطالبة بخطوة أخرى في الاتفاق تؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار.

ووفقا للقناة تقول مصادر في حماس إن لديها الآن أقل من 70 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة من أصل 133 أسيرا، كما تطالب الحركة بخطوة أخرى في الاتفاق تؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار.

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