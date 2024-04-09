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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يحقق طفرة مرورية..محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمحور ٢٦ يوليو الجديد

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمشروع محور ٢٦ يوليو الجديد بدءا من شارع أحمد عرابي مروراً بأعلى الطريق الدائري بمنطقة البراجيل وحتى منطقه الربط مع محور المهندس شريف إسماعيل وذلك ضمن شبكة الطرق الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة لربط المحاور وتسهيل الحركة المرورية وتفتيت الكثافات . 

وذلك في اطار المتابعات الميدانية للوقوف علي الحالة العامة للطرق.
كلف المحافظ خلال الجولة رؤساء أحياء المنيرة الغربية وامبابة والعجوزة ومركز أوسيم بمتابعه حاله الطرق اسفل المحور الجديد ورفع كفاءتها لتسهيل الحركة المرورية مشدداً على المرور الدوري للتأكد من مستوي النظافة .
كما تفقد المحافظ محيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل موجها رئيس الحي باستكمال اعمال طلاء وتجميل وتحسين واجهات العقارات المطلة علي المحطة . 
كما تفقد المحافظ طريق البراجيل واسفل المحور مشدداً على رئيس الحي بمنع وجود اي تعديات او إشغالات علي الطريق العام للمحال والمنشأت التجارية ومتابعه اداء شركة النظافة العاملة ومنع وجود اي بؤر او تجمعات للمخلفات . 
شملت جوله المحافظ تفقد حالة النظافة واستعدادات الأحياء والمراكز لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث تفقد قري كفر حكيم وابو رواش والمنصورية بمركز  مدينة كرداسة وطريق كفر غطاطي واللبيني والمريوطية بحي الهرم . 
ووجه المحافظ بمجازاة عدداً من مسئولي ومشرفي النظافة بحي الهرم والمنيرة الغربية  وكرداسة لعدم متابعه أداء شركات النظافة مما اسفر عن وجود تجمعات للمخلفات مشدداً على التواجد الميداني ورفع كافة المخلفات وتحسين حالة النظافة . 
كما كلف المحافظ بإلغاء التعاقد مع شركة النظافة العاملة بمنطقة كفر غطاطي بحي الهرم لعدم الالتزام بجمع ورفع المخلفات أولا بأول مع محاسبة المقصرين من مشرفي النظافة بالقطاع. 
وحرص محافظ الجيزة علي متابعه عملية نشر المعدات وفرق العمل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والاحياء والمراكز للتعامل مع هطول الامطار الذي تعرضت له عدداً من القطاعات بالمحافظة حيث تفقد الطريق الدائري ومحور صفط اللبن وشارع السودان وعدداً من الشوارع بحي المنيرة الغربية.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني ومتابعة انتظام العمل لضمان عدم وجود اي معوقات تواجه المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك. 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وسفيق جلال رئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء الهرم والمنيرة الغربية وامبابة وأوسيم وكرداسة.

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