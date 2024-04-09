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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التيك أواي 24 ساعة| تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال خلال إجازة عيد الفطر

مواعيد غلق وفتح المحال
مواعيد غلق وفتح المحال في عيد الفطر المبارك

مواعيد فتح وغلق المحال.. تبدأ غدًا أولي أيام عيد الفطر المبارك 2024، ومع بداية اجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي والخاص، يتسأل المصريون عن مواعيد غلق وفتح المحال والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية في محافظات الجمهورية.

مواعيد فتح وغلق المحال بعيد الفطر

وكانت قد حددت وزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء هشام عبد الغني، مواعيد غلق المحلات والمطاعم الرسمية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وبحسب قرار وزير التنمية المحلية فإنه من المقرر أن تغلق المحال والأسواق التجارية والمطاعم والكافيهات الساعة 2 صباحًا.

علي أن تكون مواعيد الفتح في تمام الساعة 7 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

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