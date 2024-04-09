موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

قدمت مذيعة “صدى البلد”رنا عبدالرحمن تغطية عن إعلان دار الإفتاء، مساء أمس، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا، وعمت الفرحة بيوت المصريين.

وبهذا الإعلان الرسمي لدار الإفتاء تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكيا الأربعاء 10 أبريل 2024 ( وهو أول أيام عيد الفطر المبارك بعدما استطلعت دار الإفتاء المصرية أمس الاثنين، هلال شهر شوال للعام الهجري 1445، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، ولإعلان رؤية هلال شهر شوال من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

ويستعد الجميع لصلاة العيد بتحضيرات ملابس العيد وزي الصلاة سواء كان الجلباب أو الزي العادي كأكثر مظاهر العيد فرحة وكونها سنة مؤكدة، ويبحث الكثير الآن على محركات البحث عن أماكن صلاة العيد وموعدها.

ومن جهتها اوضحت وزارة الأوقاف أن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، أما الساحات العامة فتتم إقامة صلاة العيد بها حسب ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، ويكون ذلك من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة حيث يتم تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.

ويوافق غدا الأربعاء 10 إبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن يكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

بينما سيكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الجيزة الساعة 5:58 صباحًا.

كما ستقام صلاة عيد الفطر 2024 بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

ويحين موعد صلاة عيد الفطر 2024 بمحافظة الفيوم في تمام الساعة 6:00 صباحًا، والتي أعلن فيها الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عن أن مديرية أوقاف الفيوم، خصصت 146 ساحة، بالإضافة إلى المساجد الكبيرة، التي تقام بها صلاة الجمعة، لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأيضا تقام صلاة عيد الفطر 2024 بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 5:53 صباحاً.

وفيما يخص ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر، فأكّدت وزارة الأوقاف أن التكبير في العيد سنة، مشيرة إلى أن وقت تكبيرات العيد يبدأ عقب ثبوت رؤية هلال شوال، وذلك بحسب مذهب الشافعية، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، وكما قال اللهُ تعالى: «وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»، والمراد بالعِدَّةِ هي عِدَّةُ الصَّومِ، والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ.

ويبدأ وقت تكبير عيد الفطر عند الغدو إلى صلاة عيد الفطر، أي عند الخروج من البيوت إلى مصلى العيد.

ولا حرج على البدء به في أي وقت كان قبل صلاة العيد ، دون التقيد بوقت محدد ، ففي الأمر سعة ومتسع .

وتكون صلاة العيد ركعتين، ويدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحدده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس.

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