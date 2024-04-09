القبض على المتهمين بقـ تل شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين بقـ تل شخص وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بأسوان.

وكان موقع صدى البلد نشر خبرا بعنوان “مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بأسوان”. حيث لقى شخص مصرعه، فيما تعرض 3 أشخاص آخرون لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة كوم أمبو، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة كوم أمبو شمال أسوان ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، وتحرير محضر بالواقعة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة التى استخدمت فيها أسلحة نارية.