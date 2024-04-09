أبو الليف يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عصفور الشرق مع سعاد حسني|فيديو

كشف المطرب نادر أبو الليف، تفاصيل مشاركته في فيلم عصفور الشرق مع سعاد حسني، قائلا: كنت طاير في السماء.

وروى نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم موقفًا طريفًا تعرض له أثناء تصويره فيلم عصفور الشرق، قائلا: "المفروض إنني كنت هغني موال وأنا واقف بجوار الجاموسة وأيدي العشب وأنا بخاف منها وفجأة هجمت عليه وشدت العشب مني لاقيت نفسي تحت رجليها جريت وأنا بصوت وأعيط وبقولهم أنا بخاف من البقر".

وأوضح المطرب نادر أبو الليف، أن طرح ألبومه الغنائي كينج كونج كان نقطة تحول ونقلة نوعية كبيرة في حياته، موضحا أن هناك وسيطاً تدخل لدي شركة ميلودي وجمال مروان وتم بث الألبوم عبر قنواتها الخمسة.

