عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

توقيت صلاة العيد
توقيت صلاة العيد وموعد صلاة عيد الفطر

يعتبر توقيت صلاة العيد في مصر الآن هو الشغل الشاغل للمصريين في جميع المحافظات، ولهذا قدم الهيئة المصرية للمساحة عرضا كاملا عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مصر ومحافظاتها بحسب الحسابات الفلكية اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

وقت صلاة العيد في مصر.. ردد التكبيرات من الآن وحتى الصباح

موعد صلاة عيد الفطر

ويحرص المسلمون حاليا على معرفة توقيت صلاة العيد، ولذلك يكثر البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 ليذهب كل أهل منطقة إلى الصلاة في الأماكن المخصصة لصلاة العيد قبل الموعد المحدد للصلاة لترديد تكبيرات عيد الفطر والتي تعطى نوعا من البهجة والسرور على وجوه الجميع صغارا وكبارا.

وجاء بيان توقيت صلاة العيد في وموعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات، على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة: تقام في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الجيزة: تقام في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسكندرية: تقام في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسماعيلية: تقام في تمام الساعة 5:55 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسوان: تقام في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسيوط: تقام في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأقصر: تقام في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في البحر الأحمر: تقام في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في البحيرة: تقام في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بني سويف: تقام في تمام الساعة 6:06 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بورسعيد: تقام الساعة 5:54 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في جنوب سيناء: تقام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الدقهلية: تقام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمياط: تقام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سوهاج: تقام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السويس: تقام الساعة 5:54 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الشرقية: تقام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في شمال سيناء: تقام الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الغربية: تقام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الفيوم: تقام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مطروح: تقام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في قنا: تقام في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في كفر الشيخ: تقام في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المنيا: تقام في تمام الساعة 6:03 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الوادي الجديد: تقام في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المنوفية: تقام في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القليوبية: تقام في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

خطبة عيد الفطر

ونشرت وزارة الأوقاف، نص خطبة عيد الفطر المبارك 1445هــ، والتي ستكون غدا الأربعاء الموافق 10 أبريل، أول أيام عيد الفطر 2024.

وجاء نص خطبة عيد الفطر على النحو التالي:

نص خطبة عيد الفطر
نص خطبة عيد الفطر
نص خطبة عيد الفطر

كيفية صلاة العيد 

وتؤدى صلاة العيد ركعتان بشكلٍ يختلف عن الصلوات المفروضة المعتادة.

فيبدأ المسلم بالركعة الأولى مُكبِرًا سبع تكبيراتٍ قبل القراءة، من غير تكبيرات الركوع، وخمس تكبيراتٍ في الركعة الثانية قبل القراءة أيضًا، وتبدأ الركعة الأولى بالتكبيرات ثُمَّ قراءة سورة الفاتحة، تليها سورة الأعلى أو سورة ق.

أمّا الركعة الثانية فَتكبّر فيها خمس تكبيراتٍ غير تكبيرة القيام، تليها سورةُ الفاتحة وبعدها سورة الغاشية أو سورة القمر.

يجوز أداء صلاة عيد الفطر في البيت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وأن يُصليها الرجل فردا أو جماعة بأهل بيته، ولا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة.

تكبيرات العيد

والأمر في صيغة التكبير واسع، ولم يرِدْ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة معيَّنة لتكبيرات العيد، فإن كَبَّرت للعيد بصيغته المشهورة؛ فجائز حسب ما ذكره مركز الأزهر للفتوى، وهي:

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

تكبيرات عيد الفطر 

التكبير في عيد الفطر غير مُقيد؛ أي لا يكون بعد الصلوات المفروضة، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة، وإنما يكون تكبيرًا مُطلَقًا في جميع الأوقات، وقد وردت عدة صِيَغٍ للتكبير، أبرزها:
التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل. 
التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر"، وقد قال بهذه الصيغة الشافعي، ومالك. 
التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي ابن عباس -رضي الله عنه-. 
التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي سلمان -رضي الله عنه-. التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-. 
وتُعَد التكبيرات في العيد مَظهرًا من مظاهر العبادة، وقد ذهب جمهور العلماء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى استحباب التكبير في عيدَي الفِطر، والأضحى، وخاصّةً عند الخروج إلى صلاة العيد، إلّا أنّ الحنفيّة قالوا بعدم استحباب التكبير في عيد الفِطر؛ إذ ذهبوا إلى أنّ التكبير يكون في عيد الأضحى فقط.

تكبيرات عيد الفطر تكبيرات العيد كيفية صلاة العيد خطبة عيد الفطر موعد صلاة عيد الفطر موعد صلاة عيد الفطر 2024 توقيت صلاة العيد العيد موعد صلاة عيد الفطر مواقيت الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

ترشيحاتنا

النمسا.. موظف سابق في جهاز أمني متهم بالتجسس لصالح روسيا

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

هل يجوز العمل في أيام العيد؟.. 10 حقائق ينبغي معرفتها

بايدن يتهم نتنياهو بارتكاب «خطأ» بشأن غزة

النائب مجاهد نصار يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

رباعية نظيفة| بيراميدز يتصدر الدوري المصري بالفوز على الجونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

لو هتقضى العيد في البيت.. نصائح للاستمتاع من غير ما تسيب السرير

غير النشا.. 5 وصفات لعمل ماسك الكركديه بطرق مختلفة

يسرا تتألق في العرض الخاص لفيلم شقو.. صور

فيديو

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

حسن شاكوش يطرح أغنية انا فى البلد عضمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ