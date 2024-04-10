توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

يعتبر توقيت صلاة العيد في مصر الآن هو الشغل الشاغل للمصريين في جميع المحافظات، ولهذا قدم الهيئة المصرية للمساحة عرضا كاملا عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مصر ومحافظاتها بحسب الحسابات الفلكية اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر

ويحرص المسلمون حاليا على معرفة توقيت صلاة العيد، ولذلك يكثر البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 ليذهب كل أهل منطقة إلى الصلاة في الأماكن المخصصة لصلاة العيد قبل الموعد المحدد للصلاة لترديد تكبيرات عيد الفطر والتي تعطى نوعا من البهجة والسرور على وجوه الجميع صغارا وكبارا.

وجاء بيان توقيت صلاة العيد في وموعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات، على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة: تقام في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الجيزة: تقام في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسكندرية: تقام في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسماعيلية: تقام في تمام الساعة 5:55 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسوان: تقام في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسيوط: تقام في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأقصر: تقام في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في البحر الأحمر: تقام في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في البحيرة: تقام في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بني سويف: تقام في تمام الساعة 6:06 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بورسعيد: تقام الساعة 5:54 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في جنوب سيناء: تقام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الدقهلية: تقام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمياط: تقام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سوهاج: تقام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السويس: تقام الساعة 5:54 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الشرقية: تقام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في شمال سيناء: تقام الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الغربية: تقام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الفيوم: تقام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مطروح: تقام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في قنا: تقام في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في كفر الشيخ: تقام في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المنيا: تقام في تمام الساعة 6:03 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الوادي الجديد: تقام في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المنوفية: تقام في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القليوبية: تقام في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

خطبة عيد الفطر

ونشرت وزارة الأوقاف، نص خطبة عيد الفطر المبارك 1445هــ، والتي ستكون غدا الأربعاء الموافق 10 أبريل، أول أيام عيد الفطر 2024.

وجاء نص خطبة عيد الفطر على النحو التالي:

نص خطبة عيد الفطر

نص خطبة عيد الفطر

نص خطبة عيد الفطر

كيفية صلاة العيد

وتؤدى صلاة العيد ركعتان بشكلٍ يختلف عن الصلوات المفروضة المعتادة.

فيبدأ المسلم بالركعة الأولى مُكبِرًا سبع تكبيراتٍ قبل القراءة، من غير تكبيرات الركوع، وخمس تكبيراتٍ في الركعة الثانية قبل القراءة أيضًا، وتبدأ الركعة الأولى بالتكبيرات ثُمَّ قراءة سورة الفاتحة، تليها سورة الأعلى أو سورة ق.

أمّا الركعة الثانية فَتكبّر فيها خمس تكبيراتٍ غير تكبيرة القيام، تليها سورةُ الفاتحة وبعدها سورة الغاشية أو سورة القمر.

يجوز أداء صلاة عيد الفطر في البيت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وأن يُصليها الرجل فردا أو جماعة بأهل بيته، ولا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة.

تكبيرات العيد

والأمر في صيغة التكبير واسع، ولم يرِدْ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة معيَّنة لتكبيرات العيد، فإن كَبَّرت للعيد بصيغته المشهورة؛ فجائز حسب ما ذكره مركز الأزهر للفتوى، وهي:

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

تكبيرات عيد الفطر

التكبير في عيد الفطر غير مُقيد؛ أي لا يكون بعد الصلوات المفروضة، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة، وإنما يكون تكبيرًا مُطلَقًا في جميع الأوقات، وقد وردت عدة صِيَغٍ للتكبير، أبرزها:

التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل.

التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر"، وقد قال بهذه الصيغة الشافعي، ومالك.

التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي ابن عباس -رضي الله عنه-.

التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي سلمان -رضي الله عنه-. التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-.

وتُعَد التكبيرات في العيد مَظهرًا من مظاهر العبادة، وقد ذهب جمهور العلماء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى استحباب التكبير في عيدَي الفِطر، والأضحى، وخاصّةً عند الخروج إلى صلاة العيد، إلّا أنّ الحنفيّة قالوا بعدم استحباب التكبير في عيد الفِطر؛ إذ ذهبوا إلى أنّ التكبير يكون في عيد الأضحى فقط.