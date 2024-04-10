أيرلندا تستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأسابيع المقبلة.. تفاصيل

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، أن بلاده ستتحرك للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأسابيع المقبلة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مارتن إنه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما تنتهي "المناقشات الدولية الأوسع".

وأضاف للبرلمان الأيرلندي خلال خطاب ألقاه: “لا شك في أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيحدث”.

وكان رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس، أدان الجرائم التي تقوم بها إسرائيل وتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، متعهدًا "بعدم الصمت" عن الحرب.

وقالت هاريس للمشرعين في البرلمان الأيرلندي، في أول كلمه له بعد انتخابه رئيسا جديدا لوزراء أيرلندا: "في غزة، نشهد كارثة إنسانية، ونرى أطفالا ونساء ورجالا أبرياء يتضورون جوعا ويذبحون".

وتابع: "لم نلتزم الصمت إزاء الأعمال الإرهابية التي لا تغتفر التي قامت بها حماس في السابع من أكتوبر، كما لا يمكننا أن نلتزم الصمت إزاء رد الفعل غير المتناسب من جانب الحكومة الإسرائيلية".

ووعد رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد، بأن أيرلندا "ستلعب دورها" في "المساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم" في الجيب المحاصر.