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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"ساحة أبو الحجاج" بالأقصر تتجهز لصلاة عيد الفطر المبارك.. صور

صدى البلد

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر،  خلال جولته الميدانية استعدادات تجهيز أرض ميدان وساحة أبو الحجاج لاستقبال المصليين أول أيام عيد الفطر المبارك 2024.

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وتفقد رئيس المدينة أعمال النظافة والرش والغسيل وفرش السجاد وتركيب أعمال الفراشه والتأكد من أعمال النظافة وتركيب مكبرات الصوت ، برفقته أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر وكافةً أجهزته التنفيذيه التابعه للمدينه .  

ومن جانبه يناشد الدكتور علي الشرابي المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات وأن يحرص المصلين على الحضور والإلتزام بإحضار المصليه الخاصة به، لافتاً إلى أنه تم إغلاق الشوارع المؤديه للساحه متضمناً شارع المحطه ومرحبا وشارع معبد الكرنك للبدء في تجهيز الساحه لأداء صلاة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر  لرؤساء المراكز والمدن ، بمتابعة استعدادات المراكز والمدن لاستقبال عيد الفطر المبارك.

 

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