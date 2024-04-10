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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المئات يصلون عيد الفطر في ساحة جامع عمرو بن العاص.. صور

صلاة العيد بجامع
صلاة العيد بجامع عمرو

أدى مئات المصلين صلاة العيد برحاب جامع عمرو بن العاص، اليوم الأربعاء، أول أيام شهر شوال 1445، وأول يوم عيد الفطر 2024.

المئات يصلون عيد الفطر في ساحة جامع عمرو بن العاص

وحرص المصلين على ترديد تكبيرات العيد بصيغتها المصرية، حيث: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله، وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

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صيغة تكبيرات المصريين في صلاة العيد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن "صيغة تكبيرات المصريين في صلاة العيد، صيغة شرعية صحيحة؛ لا وجه مطلقا لاعتراض البعض عليها أو وصفها بالبدعة، قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "وإن كبَّر على ما يُكبِّر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك أمورًا محدثة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها موافقة للشرع ولأوامر النبي، وهي أمور مقبولة؛ وعندما نقرأ النصوص الشرعية مجموعة نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن من سَن في الإسلام سٌنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

صلاة العيد بجامع عمرو
صلاة العيد بجامع عمرو
صلاة العيد بجامع عمرو
صلاة العيد بجامع عمرو
صلاة العيد بجامع عمرو
صلاة العيد بجامع عمرو
صلاة العيد بجامع عمرو
صلاة العيد بجامع عمرو
صلاة العيد بجامع عمرو
صلاة العيد بجامع عمرو
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