محافظ الغربية وآلاف الأهالي يؤدون صلاة عيد الفطر بمسجد السيد البدوي.. صور

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أهالي المحافظة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، اللواء خالد عبدالسلام مختار مدير امن الغربية، اللواء احمد حسين رئيس هيئة الأمن القومي لمنطقة وسط الدلتا ،العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية ، العقيد فارس الأشوح من المنطقة الشمالية العسكرية،المستشار عمرو حتاته المستشارالقانوني للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وسادت حالة من البهجة بعد أداء صلاة عيد الفطر في ساحات المسجد، حيث قام المحافظ بتبادل التهنئة مع أبناء المحافظة الحاضرين كما قام بتوزيع هدايا الرئيس على المصليين من الأطفال والكبار في تقليد سنوي، وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي الغربية خاصة بمناسبة حلول العيد، داعيًا المولى-عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.