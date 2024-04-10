محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بساحة الاستاد الرياضي| صور

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة سيتي كلوب «الاستاد الرياضي»، وسط الآلاف من أهالي كفر الشيخ، بحضور عدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



وقدم محافظ كفر الشيخ خالص التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر الكنانة.

وقد ألقى خطبة العيد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ الذي أكد في خطبته أن الأعياد في الإسلام جاءت لإدخال الفرح والسرور على المسلمين (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه).

وأكد "بسيوني" في خطبته أن الأعياد ينبغي فيها التوسعة على الأهل لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك)، وفي الأعياد فرصة عظيمة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتراحم مشيرا إلى صلة الأرحام فالأعياد تأتي لتقوية الترابط بين ذوي والقربى والأرحام قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من سره أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه) مقدما التهنئة للحضور من قيادات وأبناء كفر الشيخ، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء ومكروه.

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