يحمي من الاكتئاب.. خبير تنمية بشرية يشرح فوائد التواصل في العيد

قال الدكتور رأفت شحاتة، خبير التنمية البشرية، إن مظاهر التواصل الاجتماعي في الأعياد اختفلت عن السنوات الماضية، بحكم التغيرات التي حدثت وأبرزها السوشيال ميديا.



وقال خلال لقائه مع مقدمي برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد ": "التواصل يعتبر أداة من الأدوات التي تزود سعادة الإنسان وفقا لعلم النفس، لذلك الأشخاص المنطويين دائما يصابون بالاكتئاب"، مضيفا "العيد فترة جميلة لزيادة التواصل وتقليل الاختلافات".



وتابع: "التكنولوجيا قللت التواصل بين الأجيال الحالية، لذلك من الضروري وضع قواعد محددة للأبناء بالمواعيد التي يستخدمون فيها الموبايلات، إضافة إلى أهمية توفير أنشطة للأطفال تدعم تواصلهم مع المحيطين".

