كان عايز يسرق التوكتوك.. متهم بقـ.تل شخص في أسيوط يعترف بجريمته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط بشأن العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن أسيوط عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق "توك توك" – مقيم بدائرة المركز) .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.. حيث قام باستيقاف المجنى عليه أثناء قيادته مركبة "توك توك" لتوصيله بدائرة المركز وأشهر سلاح أبيض لسرقة المركبة من المجنى عليه إلا أنه رفض فقام بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض مما أدى لإصابته التى أودت بحياته وقام بالاستيلاء على المركبة ومبلغ مالى، وأرشد عن مركبة "التوك توك"، والأداة المستخدمة، موضحا أنه انفق المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.