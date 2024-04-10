بيسرق الحسابات وبينصب على المعارف.. سقوط هاكر الفيس بوك بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين تضرروا خلالها من اضطلاع مجهول باستخدام طرق وأساليب إحتيالية مكنته من سرقة الحسابات الخاصة بهم بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وانتحال صفتهم ومطالبة معارفهم بتحويل مبالغ مالية.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن تحديد وضبط مرتكب تلك الوقائع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) ، وبحوزته (2 هاتف محمول) بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه (5) وقائع بنطاق مديريات أمن (الإسكندرية ، الدقهلية , أسوان ، أسيوط ، قنا) ، وبمواجهته إعترف بمزاولته ذلك النشاط لتحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.