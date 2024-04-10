عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة العيد ويوزع هدايا الرئيس على الأهالي

صدى البلد

قدم محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي تقديم التهنئة للأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في التقليد السنوي الذي تحرص المحافظة على إقامته كل عيد لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وزار المحافظ إحدى دور رعاية الفتيات بطنطا مقدما التهنئة للفتيات، بالإضافة إلى توزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأطفال.


وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لتواجده بينهم .. حيث اطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وأطمئن أيضا من المسؤولين بالدار على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه للفتيات، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم. 


كما قدم المحافظ العيدية وهدايا الرئيس لهم ، داعياً المولى -عز وجل- أن يكون عيداً سعيداً عليهم، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر أي جهد في تقديم كافة أوجه الدعم لدور رعاية الأيتام كونهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع.


وشهدت محافظة الغربية حالة من البهجة والسعادة عقب قيام المحافظة بتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الأطفال في شوارع المحافظة ، حيث قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتوزيع الهدايا على الأطفال الذين يتنزهون في صباح العيد، كما قامت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بتوزيع الهدايا في الساحات المختلفة.


وأعرب الأطفال والمصلون عن سعادتهم البالغة بهدايا الرئيس، موجهين الشكر لفخامته على هذه اللمسة الطيبة والتي أدخلت البهجة على قلوبهم في العيد.


جاء ذلك بحضور أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية ، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر مصري مسئول ينفي وجود مقترح أمريكي لقيام مصر بتفتيش النازحين إلى شمال غزة

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

ترشيحاتنا

دعاء العيد.. كلمات من السنة النبوية مأثورة عن الصحابة

جهود مكثفة في رفح ونفي ومفاوضات .. تحركات عاجلة مصر بشأن غزة في أول يوم العيد

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

بأول أيام العيد.. أمن الجيزة: إقبال متوسط على الحدائق ولا بلاغات تحرش

هل يجوز للمرأة جمع الصلاة في العيد للحفاظ على المكياج.. رد الفقهاء

كيفية صلاة العيد لمن فاتته.. الأزهر يحدد أسهل طريقة لقضائها في أي وقت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

مصطفى شعبان مثقف.. هاجر أحمد تعلق على دورها في المعلم

من القاهرة لسيناء.. المواطنون يحتفلون بعيد الفطر في كل شوارع مصر.. صور

درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ