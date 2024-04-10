محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة العيد ويوزع هدايا الرئيس على الأهالي

قدم محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي تقديم التهنئة للأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في التقليد السنوي الذي تحرص المحافظة على إقامته كل عيد لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وزار المحافظ إحدى دور رعاية الفتيات بطنطا مقدما التهنئة للفتيات، بالإضافة إلى توزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأطفال.



وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لتواجده بينهم .. حيث اطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وأطمئن أيضا من المسؤولين بالدار على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه للفتيات، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.



كما قدم المحافظ العيدية وهدايا الرئيس لهم ، داعياً المولى -عز وجل- أن يكون عيداً سعيداً عليهم، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر أي جهد في تقديم كافة أوجه الدعم لدور رعاية الأيتام كونهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع.



وشهدت محافظة الغربية حالة من البهجة والسعادة عقب قيام المحافظة بتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الأطفال في شوارع المحافظة ، حيث قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتوزيع الهدايا على الأطفال الذين يتنزهون في صباح العيد، كما قامت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بتوزيع الهدايا في الساحات المختلفة.



وأعرب الأطفال والمصلون عن سعادتهم البالغة بهدايا الرئيس، موجهين الشكر لفخامته على هذه اللمسة الطيبة والتي أدخلت البهجة على قلوبهم في العيد.



جاء ذلك بحضور أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية ، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا.

