دعاء العيد.. كلمات من السنة النبوية مأثورة عن الصحابة

عيد الفطر هو الجائزة الكبرى التي يمنحها الله عز وجل للصائمين، بعد انقضاء شهر رمضان المبارك فهنيئا للفائزين في هذا الشهر في الدنيا والآخرة، وأيام العيد لا شك أنها أيام لعب ولهو وصلة للأرحام، فيجب في هذه الأيام أن لاننسى ذكر الله سواء بالدعاء او الاستغفار أو التهليل.

ودعاء العيد يشغل بال كثير من المسلمين، وونرصد في هذا التقرير بعض الأدعية المقتبسة من السنة النبوية..

دعاء العيد



"اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين".

"إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فاعطنا اللطف والرحمة، وامنع عنا البطش والنقمة، وامدد لنا من لدنك رزقا حلالا بمعرفتك وطاعتك، إلهي لك صمنا شهرك الذي فضلت واستخلصت لنفسك، وجعلته أجرا للمؤمنين وغفرانا للمذنبين، إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودة وصلة الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه، يا من بذكرك تطمئن القلوب الخائفة، وبكلامك تستقر العقول الراجفة، غفرانك اللهم غفرانك عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافر وما من عاف سواك، إلهي واكتبنا مع من مننت عليهم بجناتك الوارفة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا تخفى عليه خافية، بحقك على عبادك يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم".

"اللهم في عيد الفطر هذا يوم مبارك، والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب، والراهب وأنت الناظر في حوائجهم، فأسألك بجودك وكرمك أن تصلي على محمد وآله، وأسألك اللهم ربنا بأن لك الملك والحمد لا إله إلا أنت الحليم الكريم، الحنان المنان، ذو الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير أو بركة أو هدى أو عمل بطاعتك أو خير تمن به عليهم تهديهم به إليك أو ترفع لهم عندك درجة أو تعطيهم به خيرا من خير الدنيا والآخرة أن توفر حظي ونصيبي منه".

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"

"اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم".

"اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني".

"اللهم أعد علينا هذا العيد باليمن والبركة، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتقبل من حجاج بيتك يا رب العالمين، اللهم أعده على الأمة الإسلامية بالسلام والراحة والأمان، اللهم اجعله فرحا لكل مهموم، وفرجا لكل مكروب، ودواء لكل عليل، اللهم قرب فيه الأرحام وارزقنا بر والدينا وأولادنا يا أكرم الأكرمين".

"اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد -صلى الله عليه وسلم- ذخرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم، اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون".

"اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان".

"اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري".

"اللهم اجعله عيدا سعيدا لنا ولأحبابنا في كل مكان، اللهم تقبل منا أعمالنا".