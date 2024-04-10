حتى 11 ليلا.. الأمطار تضرب منطقة الرياض

ذكرت صحيفة سبق السعودية؛ أن العاصمةُ السعودية الرياض شهدت طولَ أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة، وما تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار الحالة المطرية المتوسطة حتى الساعة الـ11 ليلًا على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل العاصمة، ومحافظات: الدرعية، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والدوادمي، وعفيف، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء.



وبحسب "الأرصاد": يتوقّع أن يصاحب الحالةَ المطرية رياحٌ شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان الأودية، وصواعق رعدية.