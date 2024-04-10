عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء بلدة كفركلا بلبنان

ارشيفي
ارشيفي


ذكرت وسائل إعلام لبنانية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة استهدفت عيتا الشعب بالإضافة الي انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء بلدة كفركلا.

فيما أفادت إذاعة النور بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق رشقات رشاشة من موقع مستعمرة المطلة الصهيونية باتجاه أحياء بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وكان حزب الله اللبناني استهدف في وقت سابق  تجمعا لجنود إلاحتلال الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية  حيث أصابت هدفها بدقة.

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة

وذكرت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان بإتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.

فيما أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجومًا ناريًا على  ‌‏تموضعٍ لجنود الاحتلال" الإسرائيلي" ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف ما أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط ‌‏الجنود بين قتيل وجريح.

وكان موقع "جل العلام" الإسرائيلي في الجليل الغربي تعرض لإطلاق نار كثيف من لبنان.

واستهدف حزب الله اللبناني تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع "راميا" بقذائف المدفعية.

فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق بأن العدو أطلق نيران أسلحته الرشاشة الثقيلة باتجاه أطراف بلدات رامية وعيتا الشعب جنوبي البلاد.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

مصدر مصري مسئول ينفي وجود مقترح أمريكي لقيام مصر بتفتيش النازحين إلى شمال غزة

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

مهددان بالحبس.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

بفستان العيد.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

"فرحة عيد الفطر".. "صدى البلد" ترصد احتفالات المواطنين بمصر الجديدة|فيديو

لكسر حصار متوقع.. تايوان تعلن إجراء مناورات عسكرية كبرى قريبا

بأقل من ربع سعر Apple Watch.. أحدث ساعة سمارت من شاومي|بمواصفات خيالية 

الأوقاف تعلن خطبة الجمعة المقبلة «الاستقامة والمداومة على الطاعة».. وتفتتح 16 مسجدا

دعاء العيد.. كلمات من السنة النبوية مأثورة عن الصحابة

أول أيام عيد الفطر.. كامل الوزير يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة البغبغان.. كارمن سليمان تثير الجدل بصورها| شاهد

كوبرا الحلقة الأخيرة.. هل تشارك مي عز الدين في الجزء الثاني؟

بعد تناول الكعك والفسيخ| 3 مشروبات صحية تساعد على الهضم

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ