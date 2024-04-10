العاهل الأردني ورئيس وزراء العراق يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

ذكرت وسائل إعلام عراقية إن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحث والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الأربعاء، سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.



ووفق المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ، في بيان ، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تبادل عبر اتصال هاتفي، مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، إذ ابتهل الجانبان إلى الباري عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على شعبي البلدين، وعلى الأمّة الإسلامية جمعاء".

وتابع البيان، أن "الاتصال، شهد البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، واستعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة، لاسيما العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في غزّة، والدعوات إلى وقف الإبادة الجماعية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية".