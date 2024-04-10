القبض على أجنبي محكوم عليه بالحبس 142 سنة بالشيخ زايد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة) .. لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 76 قضية (شيكات) بإجمالي مدد حبس 142 سنة و6 أشهر وكفالات مالية.

كما تم ضبط (مدير وشريك بشركة للاستثمار السياحي- مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة) .. لكونه مطلوبا ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا والتنفيذ عليه بالحبس 17 سنة فى 18 قضية (شيكات ، إيصالات أمانة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.