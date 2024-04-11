تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج الباسبور

يقدم "صدى البلد"، خدمة لقرائه الراغبين في إصدار باسبور جديد أو تجديد المنتهى.
الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج باسبور أو تجديد الباسبور هي :
الأوراق والمستندات المطلوبة في إصدار باسبور جديد
- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
- الأقل من سن السادسة عشرة يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة.
- 3 صور حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.
- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.
- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.
- شهادة قيد دراسي معتمدة بالنسبة للطلبة والطالبات.
- جواز السفر السابق “فى حالة التجديد”.
- مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.