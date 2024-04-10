مصطفى خاطر يكشف موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل البيت بيتي

كشف الفنان مصطفى خاطر، عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل البيت بيتي عبر منصة شاهد.

ونشر مصطفى خاطر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليها قائلا: "باقي من الزمن أقل من ١٥ يوما.. جاهزين؟".

وانتهى فريق عمل مسلسل البيت بيتي من تصوير جميع مشاهد المسلسل داخل أحد الأستوديوهات الخاصة بتصوير المسلسل.

واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير بالتقاط العديد من الصور التذكارية والتي تضم جميع العاملين في الجزء الثاني من المسلسل.

الجزء الأول من مسلسل البيت بيتي

وحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا بعد عرضه نهاية العام الماضي على منصة شاهد.

“البيت بيتي” تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبدالعزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

وتصدّر الجزء الاول من مسلسل «البيت بيتي» التريند طوال فترة عرضه، وشارك في بطولته الفنانون كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.