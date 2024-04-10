عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصطفى خاطر يكشف موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل البيت بيتي

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

كشف الفنان مصطفى خاطر، عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل البيت بيتي عبر منصة شاهد. 

 

ونشر مصطفى خاطر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليها قائلا: "باقي من الزمن أقل من ١٥ يوما.. جاهزين؟". 

وانتهى فريق عمل مسلسل البيت بيتي من تصوير جميع مشاهد المسلسل داخل أحد الأستوديوهات الخاصة بتصوير المسلسل.

واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير بالتقاط العديد من الصور التذكارية والتي تضم جميع العاملين في الجزء الثاني من المسلسل.

 

الجزء الأول من مسلسل البيت بيتي 

وحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا بعد عرضه نهاية العام الماضي على منصة شاهد.

“البيت بيتي” تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبدالعزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

وتصدّر الجزء الاول من مسلسل «البيت بيتي» التريند طوال فترة عرضه، وشارك في بطولته الفنانون كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

البيت بيتي الفنان مصطفى خاطر كريم محمود عبدالعزيز محمود عبدالعزيز مسلسل البيت بيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

أول تعليق لـ إسماعيل هنية بعد استشهاد أبنائه وأحفاده

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

اغتيال 3 من أبناء إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في قصف إسرائيلي

بشرى سارة من التعليم للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل

مهددان بالحبس.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة

موضوعات متعلقة

توقف إنتاج مسلسل جون سنو المشتق من أحداث  Game of Thrones

خواكين فينيكس يلتقي حب حياته في تريلر Joker 2| فيديو

"ما مطروقة".. سيف نبيل يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة | فيديو

كوبرا الحلقة الأخيرة.. هل تشارك مي عز الدين في الجزء الثاني؟

القاضية.. برومو فيلم ولاد رزق 3 يكشف تعاونهم مع الشايب

العتاولة الأفضل.. نتائج تصويت كأس إنرجي للدراما رمضان 2024

كوبرا الحلقة الأخيرة.. حربي ببدلة الإعدام الحمراء

الحشاشين الحلقة الأخيرة.. وفاة حسن الصباح وشيري عادل ابنة مولانا

ترشيحاتنا

لحظة تلقي إسماعيل هنية نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده| فيديو

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

قوته 5.7 درجة.. زلزال يضرب منطقة شينجيانج الصينية

دعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.. ماذا تقول في ساعاته الأولى؟

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

قرار جديد من مدرب الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيجامة ولا بدلة.. عبير صبري تثير ضجة بظهورها الجريء

الملوحة الكلابي| سمكة تخطف الأضواء من الفسيخ.. اعرف مصدرها وسبب تسميتها

كارثة اقتصادية| موانئ أوروبا تتحول إلى مواقف سيارات.. ما السبب؟

لوك جديد.. مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ