لحظة تلقي إسماعيل هنية نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده| فيديو

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تلقي رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، نبأ استشهاد ثلاثة من أولاده مع عدد من أحفاده.

وأظهر الفيديو لحظة تلقي هنية خبر استشهاد أبنائه وأحفاده عبر مكالمة هاتفية، خلال زيارته لجرحى غزة في أحد مستشفيات الدوحة، ليرد قائلا: "الله يسهّل عليهم".

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي بمخيم الشاطئ.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر طبية قولها إنه تم قتل 3 من أبناء هنية وعدد من أفراد عائلته وعدد من أحفاده في قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأوضحت مصادر أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة كانوا يستقلونها للتجول بمخيم الشاطئ لتهنئة السكان بعيد الفطر.