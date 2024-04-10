بصورة على البحر.. هنادي مهنا تهنئ جمهورها بعيد الفطر

حرصت الفنانة هنادي مهنا علي تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت هنادي صورة جديدة علي الشاطي باطلالة جذابة و علقت كاتبة:كل سنة و انتم طيبين.

و كانت قد شاركت هنادي مهنا في مسلسل عتبات البهجة في السباق الرمضاني الماضي ، بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.