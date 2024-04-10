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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

احذر شراءها.. 3 سيارات تتعطل بعد الوصول لـ 100 ألف ميل

صيانة السيارات
صيانة السيارات

عند شراء سيارة موثوقة، تأخذ المثل الشهير "اليقظة قبل الحاجة" أهمية بالغة، خاصة في عام 2023، حيث استمرت تكاليف السيارات في الارتفاع بسبب التضخم الكبير.

في ظل هذه التحديات الاقتصادية، يُعتبر توخي الحذر قبل الاستثمار في سيارة جديدة أكثر أهمية من غيرها.

يقدم «جايكوب كارتر» صاحب مدونة "Engine Rev Up"، وهي مدونة مخصصة لكل جوانب صيانة السيارات وإصلاحها. 

وفقًا لتجربة كارتر الواسعة، تتطلب بعض طرازات السيارات المعينة مزيدًا من الإصلاحات وتتعطل بشكل أكثر تواترًا، خاصة بعد تجاوزها حاجز الـ 100,000 ميل، إليك أبرز 3 سيارات تتعطل بعد 100 ألف ميل.

 

نيسان التيما
سعر البداية: 24,300 دولار

تُعتبر نيسان التيما سيارة سيدان متوسطة الحجم مشهورة بأدائها الموثوق، وتصميمها الداخلي المريح، وميزات السلامة المتقدمة. 

ومع ذلك، فإن ناقل الحركة المتغير باستمرار الموجود في العديد من النسخ من التيما يميل إلى الفشل المبكر، ويحدث ذلك بشكل متكرر قريبًا بعد تجاوزها الـ 100,000 ميل. 

ويمكن أن تؤدي هذا المشكلة إلى إصلاحات مكلفة، وفقًا لما ذكره كارتر.

 

سيارة BMW series 3
سعر البداية: 41,250 دولار

تُعتبر سيارة BMW سلسلة 3 سيارة فاخرة مدمجة محتفى بها بديناميكيتها القيادية الرياضية وتصميمها الداخلي الراقي وميزات التكنولوجيا المبتكرة. 

للأسف، وفقًا لكارتر، تتطلب هذه السيارات تكاليف صيانة مرتفعة، حيث يتطلب عدد كبير منها إصلاحات محرك أو كهربائية حول أو بعد الوصول إلى 100,000 ميل.

 

لاند روفر ديسكفري
سعر البداية: 55,250 دولار

على الرغم من أن لاند روفر ديسكفري سيارة ذات مظهر جذاب، إلا أنها اكتسبت سمعة للمشاكل المتعلقة بنظام التعليق الهوائي والشوائب الكهربائية والفشل المبكر لناقل الحركة، حسبما يشارك كارتر.

سيارات صيانة السيارات BMW التحديات الاقتصادية طرازات السيارات

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