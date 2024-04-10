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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يشارك أطفال شرم الشيخ فرحتهم بعيد الفطر

فودة يشارك اطفال
فودة يشارك اطفال شرم الشيخ فرحة العيد

شارك اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء أطفال شرم الشيخ  فرحتهم في أول ايام عيد الفطر المبارك في اجواء  من البهجه والمرح،


جاء ذلك في الاحتفالية  التي اقيمت بالسوق التجاري القديم وشملت فقرات ترفيهيه وفنية  متنوعه كما شملت فقرات للساحر و الاراجوز وعدد من الفقرات الغنائية الأخرى والتي أقامها فرق قصر ثقافة شرم الشيخ،
وقام المحافظ بتوزيع العيديه على الاطفال وعدد من اللعب كما اتمنى لهم و لأسرهم قضاء وقت طيب خلال ايام العيد.

وادي  اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم  الاربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك وسط آلاف المواطنين بساحة استاد طور سيناء الرياضى .

ورافق المحافظ  في صلاة العيد اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، ومديري المديريات، والقيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقد ألقى خطبة العيد الشيخ محمود صلاح امام مسجد بطور سيناء، تحت عنوان " العيد يوم تكريم عباد الله المؤمنين".

وقدم اللواء دكتور خالد فودة التهنئة بالعيد لأهالي جنوب سيناء ومشايخ وعواقل البدو ورجال القوات المسلحة والشرطة، وتقدم بالشكر لرجال الامن والاوقاف، والقيادات التنفيذية، المجتمع المدني وكل المشاركين في أداء صلاة العيد لعدد لا يقل عن 5000 مصلي، في جو من الهدوء والطمأنينة لا تشوبه اية شائبة.

 وقام المحافظ بتوزيع عيديات و لعب وهدايا للأطفال بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ومؤسسات المجتمع المدني بحضور النائب جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب حميد ابو بريك عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

فرحة العيد

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جنوب سيناء فودة يشارك أطفال شرم الشيخ

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