عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اختياراتي مدمرة حياتي.. رسالة غامضة من ياسمين عبد العزيز في العيد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد لها بمناسبة عيد الفطر عبر حسابها على تطبيق انستجرام. 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو في كواليس التحضير لتصوير دورها في أحد الأعمال مرتدية بدلة رقص وتغني لأحمد سعد:" اختياراتي مدمرة حياتي". 

 

في حلقة من برنامج تلفزيوني شهير، تمت استضافة الفنان أحمد العوضي كضيف خاص يوم الأحد الماضي. 

 

وخلال هذه الحلقة، تحدث العوضي بشكل صريح ومفصّل عن تجربته مع الحب، ولا سيما عن علاقته المشهورة بالفنانة المعروفة ياسمين عبد العزيز، بعد تصاعد المشاعر والتكهنات.
 

 

تعتبر علاقة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز من أبرز العلاقات الرومانسية في الوسط الفني، وقد أثارت هذه العلاقة الكثير من الانتباه وتركت بصمة قوية في قلوب المعجبين. 

 

ومن خلال حديثه في البرنامج، كشف العوضي عن بعض التفاصيل حول هذه العلاقة الغامضة والسبب الرئيسي وراء انتهائها.

احمد العوضى وياسمين عبد العزيز أحمد العوضى اختياراتي مدمرة حياتي العلاقات الرومانسية الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان احمد العوضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

بعد إعلان إسلامه في رمضان.. نجم الزمالك يشارك جمهوره صورا من صلاة العيد

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

لازم الدوري يتوقف .. طلب مفاجئ من حسام حسن لسبب مثير

لحظة تلقي إسماعيل هنية نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده| فيديو

أول تعليق لـ إسماعيل هنية بعد استشهاد أبنائه وأحفاده

موضوعات متعلقة

على طريقة أبو موتة.. الفنان حمدي هيكل يحتفل بزفاف ابنته

جورجينا الغلابة.. هدى الإتربي تكشف رأيها في لقب "قنبلة الجيل"

مريم الخشت تتصدر تريند إكس بعد ظهورها في نهاية "بدون سابق إنذار"

بطلة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" تقاضي مروجي الشائعات ضدها

ضربة قاسية.. جورج وسوف يكشف معاناته بعد رحيل ابنه وديع

نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ فيلم عالماشي .. صور

الحصان الرابح.. دينا فؤاد تفقد عقلها في الحلقة الأخيرة من حق عرب

بعد إحالته وأيتن عامر للنيابة..ماجد المصرى يخرج عن صمته بسبب زوجة واحدة لا تكفي

ترشيحاتنا

برشلونة يقهر باريس سان جيرمان بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

مران الأهلي| الفريق يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة «زد» في الدوري

أسرار إيقاف عرض مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» في الكويت (تفاصيل)

توضيح من إسرائيل بشأن علاقة اغتيال أبناء هنية بالمفاوضات

لابيد يطالب حكومة نتنياهو بالاستقالة بدلا من انتقاد الجيش

ياسر جلال: «جودر» حقق حلمي بدخول عالم «ألف ليلة وليلة»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح مهمة لمريض حساسية الصدر خلال أيام العيد

احذر شراءها.. 3 سيارات تتعطل بعد الوصول لـ 100 ألف ميل

عشان صحتك.. جمال شعبان يكشف عادة لا تتكاسل عنها في العيد

على خطى BMW.. تويوتا بصدد إطلاق سيارة متغيرة الألوان

فيديو

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ