اختياراتي مدمرة حياتي.. رسالة غامضة من ياسمين عبد العزيز في العيد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد لها بمناسبة عيد الفطر عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

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وظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو في كواليس التحضير لتصوير دورها في أحد الأعمال مرتدية بدلة رقص وتغني لأحمد سعد:" اختياراتي مدمرة حياتي".

في حلقة من برنامج تلفزيوني شهير، تمت استضافة الفنان أحمد العوضي كضيف خاص يوم الأحد الماضي.

وخلال هذه الحلقة، تحدث العوضي بشكل صريح ومفصّل عن تجربته مع الحب، ولا سيما عن علاقته المشهورة بالفنانة المعروفة ياسمين عبد العزيز، بعد تصاعد المشاعر والتكهنات.



تعتبر علاقة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز من أبرز العلاقات الرومانسية في الوسط الفني، وقد أثارت هذه العلاقة الكثير من الانتباه وتركت بصمة قوية في قلوب المعجبين.

ومن خلال حديثه في البرنامج، كشف العوضي عن بعض التفاصيل حول هذه العلاقة الغامضة والسبب الرئيسي وراء انتهائها.