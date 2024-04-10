جنرال أمريكي كبير يزور إسرائيل للتنسيق وسط التهديد بشن هجوم إيراني

يزور الجنرال إريك كوريلا، القائد العسكري الأمريكي الكبير المسؤول عن الشرق الأوسط، إسرائيل يوم الخميس لإجراء مناقشات تنسيقية بشأن التهديد المحتمل بشن هجوم على إسرائيل من قبل إيران ووكلائها، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

تحمل الزيارة أهمية كبيرة، حيث تعهدت إيران علانية بالانتقام من إسرائيل بسبب غارتها الأخيرة في سوريا والتي أسفرت عن مقتل جنرال إيراني بارز. وأي هجوم على إسرائيل أو قواعدها يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

ومن المتوقع أن يجتمع الجنرال إريك كوريلا، الذي يقود القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، مع كبار المسؤولين في قوات الدفاع الإسرائيلية وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن مخاوفهم بشأن احتمال وقوع هجوم مباشر غير مسبوق على إسرائيل ينطلق من الأراضي الإيرانية، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز لاستهداف المنشآت الإسرائيلية. ورداً على ذلك، أعدت إسرائيل خططاً للانتقام المباشر من إيران إذا وقع مثل هذا الهجوم.

صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن سياستهم هي الامتناع عن مناقشة خطط سفر ضباط العلم لأسباب أمنية تشغيلية.

وأسفرت الضربة الإسرائيلية الأخيرة في دمشق عن مقتل العميد محمد رضا زاهدي، وهو ضابط رفيع المستوى في فيلق القدس الإيراني الذي كان مسؤولاً عن العمليات العسكرية في لبنان وسوريا.

يمثل مقتل زاهدي أعلى ضابط في الحرس الثوري الإيراني يُقتل منذ اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني في عام 2020. واستهدفت الغارة مبنى مجاورًا للسفارة الإيرانية في دمشق، حيث زعمت إسرائيل أن المبنى كان يستخدم من قبل الحرس الثوري الإيراني لأغراض عسكرية، بينما تؤكد إيران أنها كانت قنصلية وتتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي.

ورد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على الهجوم بالقول إن إسرائيل ارتكبت خطأ ودعا إلى العقاب، محذرا من أن إسرائيل ستدفع ثمن أفعالها. بدوره، أكد وزير الدفاع يوآف جالانت التزام إسرائيل بالدفاع القوي والرد الفوري القوي على أي هجوم على أراضيها.

وخلف الكواليس، انخرط مسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل في مناقشات على مستويات مختلفة للتحضير للرد الإيراني المحتمل. ويجري مسؤولون إسرائيليون اتصالات مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، كما أجرى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مباحثات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن للتصدي للتهديدات الإيرانية.

وبحسب ما ورد طلبت إسرائيل مساعدة الولايات المتحدة في الحد من الرد الإيراني من خلال نقل التحذيرات إلى إيران وإظهار القوة في المنطقة. كما نسق البلدان أيضًا بشأن إجراءات الدفاع الجوي والصاروخي المشتركة تحسبًا لهجوم إيراني محتمل.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا عاما لإيران، مؤكدا التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها.

ومع استمرار تصاعد التوترات في المنطقة، فإن زيارة الجنرال كوريلا إلى إسرائيل هي بمثابة رمز للتنسيق والتعاون المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل في معالجة المخاطر الأمنية المحتملة التي تشكلها إيران.