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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أوروبا تعود لاستخدام سيارات البنزين بالتزامن مع ضعف الإقبال على الكهربائية..ما السبب؟

صدى البلد

تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 24% في أوروبا، مما يعكس ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الدعم المالي لها. 

وقد سجلت فولكس فاجن انخفاضًا بنسبة ربع مبيعات سياراتها الكهربائية، حيث عاد المستهلكون إلى البنزين بعد فترة من التوجه نحو السيارات الكهربائية.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انخفض الطلب على السيارات الكهربائية بنسبة 24% بسبب ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الطاقة، بينما تجاوزت مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق مليون سيارة.

ويأتي هذا الانخفاض في الطلب على السيارات الكهربائية في وقت تراجعت فيه دعم الحكومات لها، حيث أعادت بعض الدول النظر في الخطط الطموحة للتحول إلى السيارات الكهربائية.

في بريطانيا، قرر رئيس الوزراء تأجيل منع بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل الجديدة من عام 2030 إلى عام 2035، وألغى الحوافز المالية للمستهلكين الذين يشترون سيارات كهربائية جديدة.

وعلى الرغم من ذلك، يظهر التقرير الأخير لجمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا ارتفاعًا في مبيعات السيارات ذات محركات البنزين بنسبة 9.2%، مقابل ارتفاع طفيف في مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 3.8%.

السيارات الكهربائية البنزين اوروبا

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