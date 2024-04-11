سائقو تسلا يكشفون عن عيب غير متوقع في سياراتهم الباهظة.. لن تصدق

بعدما تم نشر تقارير تفيد بوجود تناقضات غير مألوفة في التشطيبات الداخلية لبعض سيارات تسلا، أعرب العديد من مالكي هذه السيارات عن استيائهم واستغرابهم.

تبادل أحد مالكي طراز Y الصور مع جروب مالكي تسلا بعد أن لاحظ تباينًا واضحًا في لوحات الخشب بين الأبواب ولوحة القيادة.

وأكد هؤلاء السائقين الإحباط والتوجس، مشيرين إلى أن موظفي تسلا أكدوا لهم بأن التباين في الألوان هو أمر طبيعي "في جميع السيارات".

وهذا ما جعلهم يشككون في مدى صحة هذا البيان، وما يثير الدهشة هو أنه بينما قام بعض المالكين بالتأكيد على وجود تباينات في تشطيبات سياراتهم، كشف آخرون أن لديهم تحديداً نفس المشكلة، مما دفع البعض إلى التساؤل عن طبيعة هذه المشكلة وأسبابها المحتملة.

وفي الوقت نفسه، أشار خبراء في مجال السيارات إلى أن التشطيبات ذات الجودة العالية ليست متطلبًا فاخرًا. وبالنظر إلى التكلفة العالية لسيارات تسلا، فإن الطلب على التوافق والجودة الفائقة في التصميم الداخلي ليس بالأمر الغريب أو الصعب.

وعلى الرغم من أن تسلا لم تقدم تعليقًا رسميًا حول هذه التقارير، إلا أن «تريفور لونج» مالك سيارة تسلا الكهربائية ومذيع برنامج Two Blokes Talking Electric Cars، أكد أن رغبة المالكين في الحصول على تجربة استخدام موحدة وجودة تشطيب عالية ليست طلبًا مبالغًا فيه، خاصةً مع الأسعار المرتفعة لهذه السيارات الفاخرة.