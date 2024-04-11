عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد تشغل قطار بعربات ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة غدًا

صدى البلد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغل قطارات إضافية غدا الجمعة 12 أبريل 2024 خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024 على خط (القاهرة- أسوان)، وهي قطارات مخصوصة درجة ثالثة مكيفة، علاوة على القطارات الحالية والمدرجة بجداول التشغيل اليومي بإجمالي 140 قطارًا إضافيًا والتي تتضمن حوالي 115 ألف مقعد، بالإضافة إلى عربات العلاوة.

تواصل هيئة السكة الحديد تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1947 من أسوان / القاهرة غدا الجمعة 12 أبريل 2024، ويقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل القاهرة الساعة 21:35.

تشغيل عدد إضافى من القطارات

وتستمر هيئة السكة الحديد تشغيل فى تشغيل عدد إضافى من القطارات طوال فترة العيد وحتى يوم 20 إبريل من الشهر الجارى، حيث يستمر تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1940 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 إبريل 2023 ويقوم من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:10.

ويستمر تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفه برقم 1941 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 ويقوم من أسوان الساعة 22:30 يصل القاهرة الساعة 11:10.

كما يستمر تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1942 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2024 ويقوم من القاهرة الساعة 18:30 يصل أسوان الساعة 07:05.

ويستمر تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 19:50 يصل القاهرة الساعة 08:40.

وتواصل هيئة السكة الحديد تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1944 من القاهرة / أسوان حتى ليلة 18-19 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 12:40 يصل أسوان الساعة 13:45.

ويستمر تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1945 من أسوان / القاهرة حتى يوم 20 أبريل 2024 ويقوم من أسوان الساعة 10:30 يصل القاهرة الساعة 23:05.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

بعد إعلان إسلامه في رمضان.. نجم الزمالك يشارك جمهوره صورا من صلاة العيد

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

لازم الدوري يتوقف .. طلب مفاجئ من حسام حسن لسبب مثير

ترشيحاتنا

زعيم الثغر يبحث عن الصدارة من بوابة الزمالك.. اليوم

العربية هتجيلك لحد عندك .. طريقة التصوير واستخراج البطاقة من المنزل

السكة الحديد تشغل قطار بعربات ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة غدًا

بعد تعطيل GPS في إسرائيل.. الحرس الثوري: صواريخنا لا تستخدم هذا النظام

في أيام العيد|مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب .. تفاصيل

هل ترتفع الأسعار بعد العيد؟.. رئيس رابطة تجار السيارات يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة العيد

هل ترتفع الأسعار بعد العيد؟.. رئيس رابطة تجار السيارات يجيب

فستان مكشوف .. هدى المفتي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

سائقو تسلا يكشفون عن عيب غير متوقع في سياراتهم الباهظة.. لن تصدق

فيديو

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ