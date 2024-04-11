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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| عمرو دياب يشعل حفل العيد في الجونة..ماجد المصري يعلق على أزمة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

أخبار الفن
أخبار الفن

عمرو دياب يشعل حفل العيد في الجونة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: ماجد المصري يعلق على أزمة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

خلينا ننبسط .. عمرو دياب يبدأ حفله الغنائي بـ الجونة

بدأ الفنان عمرو دياب، حفله الغنائي المقام الليلة في مدينة الجونة الساحلية بالغردقة، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.

وافتتح عمرو دياب، حفله الغنائي بأغنية يا أنا يا لأ، بـ كوبايه «خلينا ننبسط من القلب بضحكة طالعة»، سط تفاعل كبير من الجمهور معه.

 

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

نشر الفنان ماجد المصري، مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق تيك توك، من لقاء متلفز له في أحد البرامج العربية، علق من خلاله على أزمة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، التي أثيرت في دولة الكويت.

وقال ماجد المصري، في تصريحاته: «زنا المحارم موجود ولكن الجرأة في عرض الموضوع على المُشاهد، وتعدد الزوجات موجود والراجل ما بيعملش حاجة غلط لكن المفروض إنه يعلم زوجته، لكن أنا بقول إن زوجة واحدة تكفي طبعا».

 

أنت الحظ.. عمرو دياب يشعل حفل العيد في الجونة

أحيا الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا ساهرا في مدينة الجونة الساحلية بالغردقة، في أول ليالي عيد الفطر المبارك.

واختتم عمرو دياب حفله، منذ قليل وقدم فيه عددا من الأغاني القديمة والحديثة، منها: (يا أنا يا لأ، ده لو اتساب، بحبه، انت الحظ، وياه، شكرا، الكلمة الحلوة، قمرين)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

 

وصول عبادي الجوهر لـ الرياض استعدادا لحفل العيد.. غدا

وصل الفنان عبادي الجوهر، مساء أمس الأربعاء 10 أبريل، إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لحفله الغنائي هناك غدا الجمعة 12 أبريل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.

 

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أجرى الفنان ماجد المهندس، بروفاته الأخيرة مساء أمس الأربعاء 10 أبريل، استعدادا لحفله الغنائي الليلة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.

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