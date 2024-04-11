بديلا للشباك.. السكة الحديد توفر طرقا مختلفة لحجز تذاكر القطارات

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الحصول على تذاكر السفر لجميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة، تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

وفي التقرير الآتي نستعرض طرق الحجز المختلفة:



1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات .

2- الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الإلكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 .



3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية .



4- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى (فورى – خالص) المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع، لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

كما تؤكد الهيئة، امكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ 14 يومًا، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية .

وتناشد الهيئة، الركاب بضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر، والاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لعدم تعرضه للغرامة المقررة.

