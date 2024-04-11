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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ألعاب ترفيهية ورياضية مجانا ضمن مبادرة «العيد أحلى» بكفر الشيخ| صور

فرحة العيد
فرحة العيد

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود مديرية الشباب والرياضة في تنظيم مبادرة "العيد أحلى" بمشاركة 250 مركز شباب؛ للاستمتاع بالألعاب الترفيهية والرياضية لجميع الفئات العمرية، مجانا، لإدخال البهجة والسعادة على نفوس الأطفال والأهالي في قرى ومدن المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى نشر البهجة والسعادة بين المواطنين خلال أيام العيد، من خلال تنظيم فعاليات ترفيهية وفنية متنوعة، وتوزيع هدايا على الأطفال، وتقديم ألعاب ترفيهية ورياضية مجانية لجميع الفئات العمرية.

وقال إن المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وتجسيدا لاهتمام الوزارة بنشر البهجة والسعادة بين المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية وضعت خطة الاستعدادات اللازمة لتفعيل المبادرة بمراكز الشباب واستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الفطر المبارك بالمجان، وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، وتنظيم الاحتفالات وإعداد البرامج خلال أيام العيد، لتشمل فقرات فنية وتوزيع هدايا على الأطفال.

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أشرف صبحى وزير الشباب استقبال المواطنين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الألعاب الترفيهية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الفطر المبارك

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