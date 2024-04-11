أول تعليق من روسيا على الهجوم الإيراني المتوقع ضد إسرائيل

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا تدعو جميع دول منطقة الشرق الأوسط إلى ضبط النفس في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في سوريا لتجنب زعزعة استقرار الوضع على نطاق واسع.

وأوضح بيسكوف في مؤتمر صحفي: "إننا بلا شك نحث جميع دول المنطقة على ضبط النفس، تعلمون جميعًا جيدًا أننا أداننا الضربات ضد القنصلية الإيرانية في دمشق، وقد أعربنا عن إدانتنا الحازمة للضربات التي تم تنفيذها، ولقد انتهكت جميع مبادئ القانون الدولي".

وأضاف بيسكوف: "من المهم للغاية اليوم أن يتحلى الجميع بضبط النفس لتجنب زعزعة الاستقرار الكامل للوضع في المنطقة، التي لا تتألق بالفعل بالاستقرار والقدرة على التنبؤ".

وفي الأول من أبريل، أفادت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، بمقتل 7 مستشارين عسكريين إيرانيين في غارة شنتها القوات الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقتل في الهجوم اثنان من جنرالات الحرس الثوري الإيراني، هما محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 ضباط.

وبحسب قناة إيرنا الإيرانية، كان زاهدي مسؤولاً عن قوات فيلق القدس الإيرانية في لبنان وسوريا.

وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ،إن طهران ستجعل إسرائيل تتوب عن الضربة، في حين تعهد الرئيس إبراهيم رئيسي بأن الهجوم لن يمر دون رد.

وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاغاري لشبكة CNN، إنه وفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي، لم تكن الضربة تستهدف القنصلية الإيرانية بل منشأة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي ادعى أنها كانت متنكرة في هيئة مبنى مدني فقط.