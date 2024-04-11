عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يهدد إيران: سنضرب أي شخص يضر إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس 11 أبريل 2024، إن دولة الاحتلال مستعدة لهجمات من جبهات أخرى، ستضرب أي شخص يضر بإسرائيل.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال زيارته لقاعدة إف-15، تهديدًا واضحًا لإيران بأن إسرائيل ستضربها إذا تعرضت لهجوم، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وتابع: "نحن في أوقات صعبة، نحن في خضم حرب مستمرة في غزة بكل قوتها، بالإضافة إلى ذلك، نحن نواصل جهودنا المتواصلة لإعادة الرهائن لدينا، ولكننا نستعد أيضًا لمواجهة تحديات من جبهات أخرى".

ويعد أسطول طائرات إف-15 الإسرائيلي هو السلاح الرئيسي للقوات الجوية للضربات بعيدة المدى.

وقال نتنياهو: "لقد وضعنا مبدأ بسيطا: أي شخص يضربنا، نضربه"، في إشارة واضحة إلى التهديدات الإيرانية بتنفيذ ضربات ضد إسرائيل. 

وأضاف: "نحن مستعدون للوفاء بمسئولياتنا تجاه أمن إسرائيل، في الدفاع والهجوم".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي موجها حديثه للطيارين: "أنا وكل إسرائيل نثق بكم"، متمنياً لهم "الكثير من النجاح".

ويأتي هذا التحذير وسط التحضير لضربة إيرانية ردًا على الغارة الإسرائيلية في 1 أبريل التي ضربت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل جنرالين من بين العديد من ضباط الحرس الثوري الإيراني.

وبالأمس، ذكرت بلومبرج أن إيران قد تشن ضربات تشمل صواريخ عالية الدقة وطائرات بدون طيار تستهدف مواقع عسكرية وحكومية في إسرائيل بعد أن كررت إيران تعهدها بالرد.

نتنياهو يهدد إيران إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي قاعدة إف-15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

في ثاني أيام العيد.. انخفاض في أسواق الذهب |و سعر عيار 21 مفاجأة

السعودية .. محاولة انتـ حار داخل الحرم المكي | فيديو

بعد تعطيل GPS في إسرائيل.. الحرس الثوري: صواريخنا لا تستخدم هذا النظام

بعد العيد .. انخفاض جديد في أسعار السلع| تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

بعد كسوف الشمس.. ظهور أسماك النهاية في دوامات دائرية.. والعلماء: لا نجد تفسيرا

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

مصر من ضمنها.. لافروف: الدول الجديدة في البريكس تقدم مساعدات فريدة للمجموعة

ملابس لافتة.. دينا الشربيني تستعرض جمالها | شاهد

3 أدعية لا تفارق لسانك.. رددها كل يوم حتى يطمئن قلبك

رد انتقامي.. روسيا تطرد موظفا في سفارة النمسا بـ موسكو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو وزنك زاد .. أسرع طريقة للعودة لـ فورمة الصيف

حذاء غريب.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها | شاهد

وسط حضور جماهيري كبير.. عمرو دياب يستقبل العيد في حفل أسطوري بالجونة

فستان غير تقليدي.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها وجمالها

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ