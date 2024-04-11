نتنياهو يهدد إيران: سنضرب أي شخص يضر إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس 11 أبريل 2024، إن دولة الاحتلال مستعدة لهجمات من جبهات أخرى، ستضرب أي شخص يضر بإسرائيل.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال زيارته لقاعدة إف-15، تهديدًا واضحًا لإيران بأن إسرائيل ستضربها إذا تعرضت لهجوم، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وتابع: "نحن في أوقات صعبة، نحن في خضم حرب مستمرة في غزة بكل قوتها، بالإضافة إلى ذلك، نحن نواصل جهودنا المتواصلة لإعادة الرهائن لدينا، ولكننا نستعد أيضًا لمواجهة تحديات من جبهات أخرى".

ويعد أسطول طائرات إف-15 الإسرائيلي هو السلاح الرئيسي للقوات الجوية للضربات بعيدة المدى.

وقال نتنياهو: "لقد وضعنا مبدأ بسيطا: أي شخص يضربنا، نضربه"، في إشارة واضحة إلى التهديدات الإيرانية بتنفيذ ضربات ضد إسرائيل.

وأضاف: "نحن مستعدون للوفاء بمسئولياتنا تجاه أمن إسرائيل، في الدفاع والهجوم".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي موجها حديثه للطيارين: "أنا وكل إسرائيل نثق بكم"، متمنياً لهم "الكثير من النجاح".

ويأتي هذا التحذير وسط التحضير لضربة إيرانية ردًا على الغارة الإسرائيلية في 1 أبريل التي ضربت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل جنرالين من بين العديد من ضباط الحرس الثوري الإيراني.

وبالأمس، ذكرت بلومبرج أن إيران قد تشن ضربات تشمل صواريخ عالية الدقة وطائرات بدون طيار تستهدف مواقع عسكرية وحكومية في إسرائيل بعد أن كررت إيران تعهدها بالرد.