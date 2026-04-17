الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مؤشرات تهدئة جديدة.. بكري يكشف مستجدات أزمة واشنطن وطهران

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التطورات الأخيرة في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران تعكس مؤشرات تهدئة محتملة، مشيرًا إلى إعلان طهران إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة، وفق المسارات التي حددتها هيئة الموانئ الإيرانية، وذلك في أعقاب التوترات والحصار الأمريكي.

وأوضح بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شدد على أن المضيق سيظل مفتوحًا أمام السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، مع تنظيم عمليات العبور عبر القنوات الرسمية، وهو ما اعتبره خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بهذه الخطوة، مؤكدًا أن إنهاء الحرب بات قريبًا، في ظل مفاوضات جارية بين الجانبين.

وأشار إلى تقارير دولية تحدثت عن تفاهمات محتملة تشمل الإفراج عن نحو 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل تنازلات تتعلق بالبرنامج النووي.

وفي المقابل، لفت بكري إلى تحذيرات أمريكية من استمرار مخاطر الألغام في أجزاء من مضيق هرمز، ما يعكس أن المشهد لا يزال يحمل تحديات رغم بوادر الانفراج.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

مسابقة الضرائب

الضرائب: مسابقة جديدة للتميز الإداري بمعايير واضحة وشفافة قريبا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية توقّع بروتوكول تعاون لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

جهاز تنمية المشروعات

رئيس «تنمية المشروعات» يناقش ميثاق الشركات الناشئة ومستقبل الاستثمار

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد