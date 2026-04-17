مؤشرات تهدئة جديدة.. بكري يكشف مستجدات أزمة واشنطن وطهران

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التطورات الأخيرة في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران تعكس مؤشرات تهدئة محتملة، مشيرًا إلى إعلان طهران إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة، وفق المسارات التي حددتها هيئة الموانئ الإيرانية، وذلك في أعقاب التوترات والحصار الأمريكي.

وأوضح بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شدد على أن المضيق سيظل مفتوحًا أمام السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، مع تنظيم عمليات العبور عبر القنوات الرسمية، وهو ما اعتبره خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بهذه الخطوة، مؤكدًا أن إنهاء الحرب بات قريبًا، في ظل مفاوضات جارية بين الجانبين.

وأشار إلى تقارير دولية تحدثت عن تفاهمات محتملة تشمل الإفراج عن نحو 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل تنازلات تتعلق بالبرنامج النووي.

وفي المقابل، لفت بكري إلى تحذيرات أمريكية من استمرار مخاطر الألغام في أجزاء من مضيق هرمز، ما يعكس أن المشهد لا يزال يحمل تحديات رغم بوادر الانفراج.