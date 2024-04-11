قناة خاصة مغلقة.. روسيا تعلن إجراء مفاوضات لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن روسيا تجري حوارا مع الولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء عبر قناة خاصة مغلقة.

وقال ريابكوف في تصريحات صحفية: "الحوار حول تبادل السجناء مع الولايات المتحدة يجري من خلال قناة مغلقة خاصة، وأنا لست مخولا بالتعليق على تبادل المعلومات والإشارات التي تمر عبر هذه القناة".

ووفقا لوكالة “تاس” الروسية، فإن المفاوضات بين البلدين من المتوقع أن تشمل تبادل إيفان جيرشكوفيتش، الصحفي في صحيفة “وول ستريت جورنال” المتهم في روسيا بالتجسس، وبول ويلان، وهو أمريكي مدان بنفس القضية.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد القمة الروسية الأمريكية في جنيف في يونيو 2021، بأن موسكو وواشنطن يمكن أن تتوصلا إلى تنازلات معينة بشأن قضية الروس المسجونين المحكوم عليهم في الولايات المتحدة والأمريكيين الذين يقضون عقوبات في روسيا.

وفي 14 ديسمبر 2023، قال بوتين في مؤتمر صحفي، إن موسكو لا ترفض تبادل السجناء مع واشنطن، لكن "هذه الترتيبات يجب أن تكون مقبولة للطرفين ويجب أن تناسب الجانبين".

وبحسب الرئيس الروسي، فإن الاتصالات بهذا الشأن تجري مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاعتبارات الإنسانية يجب أن تشكل بالتأكيد أساس هذه القرارات.