خلال العيد.. إيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة التعديات في الإسكندرية |تفاصيل

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف.

وشن حي العامرية ثان برئاسة الأستاذ يحيى زكريا حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تمثلت في أسوار من الطوب الأبيض على مساحة 120 م بقرية 6.

وقام حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مُكبرة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية ل 4 مقابر تم بناؤها دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وذلك بجوار مقابر الحسينية بمنطقة أبيس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

ونفذ حي وسط برئاسة المهندسة زينب السيد حملة مُكبرة تمكنت من إيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن 45 شارع الشيخ سعدي بالحضرة البحرية عبارة عن بناء أسوار وقواطيع تمت إزالتهم بالكامل والتحفظ على المواد المستخدمة في المخالفة.

وواصل حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن ش 30 الجديد بالدور الثاني علوي والتحفظ على خلاطة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.