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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والقمامة بشرق الإسكندرية خلال عيد الفطر

إزالة القمامة شرقي
إزالة القمامة شرقي الإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إن الأجهزة التنفيذية بالحي بالتعاون والتنسيق مع شرطة المرافق، شنت حملة مكبرة خلال إجازة عيد الفطر، تم خلالها إزالة كافة فروشات بائعي الخضروات والفاكهة الجائلين ومصادرة معداتهم وإزالة إشغالات المحال التي تعوق حركة المرور والمارة، وفتح الطريق للمارة، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات اليومية على المحال العامة والكافتيريات والمقاهي وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والمواطنين وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم وفرض الانضباط بالشارع السكندري.

 وخلال الحملة، التي جاءت بحضور النقيب محمود مختار رئيس وحدة مرافق شرق وشرطة المرور وأفراد شرطة المرافق والأستاذ هاني محمد مدير إدارة إشغال الطريق ومعاوني الإدارة والأستاذ حاتم حامد مدير إدارة إشغال الطريق ، تم المرور على مزلقان فيكتوريا وشارع الجلاء وميدان الساعة ، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 75 حالة إشعال متنوعة، وضبط حركة المرور بالشارع.

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وعلى الصعيد ذاته، تم التشديد على كافة المحال بالمناطق التي تم بها الحملة، بعدم وجود أي تعديات على الرصيف أو الطريق العام والالتزام بحدود محالهم وعدم السماح بتواجد أي باعة جائلين أمام محالهم ، وإلا سيتم توقيع العقوبات والغرامات الفورية عليهم، والتأكيد على عدم السماح بتكرار المخالفات مرة أخرى، والتشديد على استمرار فرض الانضباط بالمناطق التي تتم بها الحملات والتمركز بها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

كما تابع اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك أعمال رفع القمامة التي تقوم به شركة نهضة مصر للنظافة الحضرية بحرم السكك الحديدية بنطاق الحي ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، للشركة بالتدخل الفوري لرفع كافة تراكمات القمامة بطول مسار السكك الحديدية ، وتكليفاته لرؤساء الأحياء بمتابعة الأعمال لحظيا ، لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن ، والذي يأتي في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو . 

وقام حبيب بالمرور على مسار السكك الحديدية بدءا من منطقة غبريال وباكوس ومرورا بالظاهرية وونجت بنطاق الحي، لمتابعة أعمال رفع التراكمات والتأكد من تواجد المعدات اللازمة ، وتقديم الدعم اللازم، مؤكدا على كافة الادارات المعنية بالتواجد على مدار اليوم والتعاون مع مسئولي الشركة وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ ، لحين الانتهاء من رفع كافة التراكمات ، وشدد على استمرار المتابعة وعدم السماح بعودة أية تراكمات مرة أخرى بطول المسار بنطاق الحي .

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