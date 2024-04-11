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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حتى تعتذر عن مداهمة سفارتها.. المكسيك تدعو الأمم المتحدة لتعليق عضوية الإكوادور

صدى البلد

قالت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا، اليوم الخميس، إن المكسيك تطالب بتعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة حتى تصدر الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية اعتذارا عاما عن مداهمتها للسفارة المكسيكية في كيتو.


ويعد هذا الطلب جزءًا من قضية ترفعها المكسيك إلى محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، والمعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية.


يأتي ذلك بعد أن دخلت شرطة الإكوادور يوم الجمعة السفارة واعتقلت نائب رئيسها السابق خورخي جلاس، الذي طلب اللجوء السياسي في المكسيك وحصل عليه.

ودفع الاعتقال، الذي انتقده الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ووصفه بأنه "استبدادي"، المكسيك إلى تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور.


وأوضح بارسينا أن القضية ستُعرض على المحكمة خلال نهار الخميس، مضيفًا أن المكسيك تأمل في اختبار نظام العدالة الدولي حتى لا تتكرر أحداث مثل تلك التي وقعت في كيتو مرة أخرى.

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