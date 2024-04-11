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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد عبد الحميد: شهرتي تأخرت 8 سنين وقلبت الدنيا في 4 حلقات.. فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد
الفنان أحمد عبد الحميد

تحدث الفنان أحمد عبد الحميد، عن تفاصيل شخصية حربي، الذي جسدها ضمن مسلسل «كوبرا»، والذي شارك في بطولته بجانب محمد إمام، وعرض في النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2024.

وأوضح أحمد عبد الحميد، خلال استضافته في برنامج Out Box الذي تقدمه مراسلة قناة صدى البلد، عبر سوشيال قناة صدى البلد، أنه كان واثقًا من نجاح مسلسل كوبرا؛ نظرًا للجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها الفنان محمد إمام، قائلاً: «السنة دي أنا عارف إن محمد إمام عنده جمهور كبير جدًا، وكنت واثق إن المسلسل هيتشاف، لكن نجاح شخصيتي لأ طبعًا وبستنى أشوفها زاي امتحان الناس هتتقبل الشخصية هيبقى في قبول معاها، هتحس بيها المشاعر هتوصلها ولا لأ؟، ومكنتش أعرف طبعًا بس الحمد لله».

وأشار أحمد عبد الحميد إلى أنه كان يشعر بالخوف حول نجاح شخصية حربي، قائلاً: «لازم أخاف طبعًا.. أي خطوة جديدة باخدها في حياتي لازم أخاف، أي بني آدم أصلاً عنده امتحان أو عنده حاجة مهمة بيعملها في حياته بيخاف، ولما الواحد بياخد خطوة للأمام بيبقى الصدى بتاعها كويس قلقان من الخطوة اللي بعدها».

وأوضح أحمد عبد الحميد أن تأخر شهرته قرابة 8 سنوات منذ ظهوره بفيلم «فض اشتباك»، أمرًا طبيعيًا نتيجة تجسيد أدوار تترك آثر مع الجمهور، لافتًا إلى أن فيلم «فض اشتباك» لم يحظى بمشاهدة جيدة في مصر بالرغم من حصوله على الكثير من الجوائز في مهرجانات دولية.

وأضاف أحمد عبد الحميد، أنه بعد ذلك توالت الأعمال الدرامية بمشاهد صغيرة مع المخرج تامر محسن في «هذا المساء»، و«الجماعة 2» ثم «طايع»، ومسلسل «عوالم خفية»، حتى تجسيد شخصية «كيلاني» سائق مكيروباص - ضمن أحداث مسلسل «البرنس»، من إخراج محمد سامي، قائلاً: «كيلاني قلب الدنيا في الشارع 4 حلقات- والناس بدأت تاخد بالها من الممثل ده لكن ما يعرفوش اسمه برضه، وبعد كده بدأت أعمل أدوار مساحتها كويسة زاي نسل الأغراب والقاهرة كابول».

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