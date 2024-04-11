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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن المجاعة في غزة

صدى البلد

أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، لا سيما في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة سبعة من أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي. ووصف المجلس هذه الهجمات بأنها "مروعة"، وشدد على الحاجة الملحة للمساءلة وإجراء تحقيق شفاف في الحادث، مما يرفع إجمالي عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا في غزة خلال الصراع المستمر إلى 224 على الأقل.

وشدد أعضاء المجلس، في بيان صحفي، على خطورة الوضع، مشيرين إلى أن عدد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين قتلوا في غزة يتجاوز ثلاثة أضعاف المتوسط السنوي للصراعات في جميع أنحاء العالم. ودعوا إسرائيل إلى إجراء تحقيق شامل وشامل، مع نشر النتائج على الملأ، مع تقديم التعازي القلبية لأسر جميع الذين فقدوا حياتهم منذ اندلاع الصراع في أكتوبر 2023.

واعترافا بشجاعة وتفاني العاملين في المجال الإنساني والطبي، فضلا عن موظفي الأمم المتحدة العاملين في غزة، أشاد أعضاء المجلس بالتزامهم الثابت بتقديم المساعدات المنقذة للحياة وسط ظروف محفوفة بالمخاطر. وكرروا القلق بشأن الوضع الإنساني المتردي والتهديد الذي يلوح في الأفق بحدوث مجاعة في غزة، وحثوا على الإزالة الفورية للعقبات التي تعوق إيصال المساعدات الإنسانية، ودعوا إلى وصول جهود الإغاثة دون عوائق.

وبينما أقر أعضاء المجلس بإعلان إسرائيل بشأن فتح معبر إيريز واستخدام ميناء أشدود لإيصال المساعدات، فقد شددوا على ضرورة تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات الملحة في غزة. ودعوا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720، مشددين على ضرورة تسهيل التوزيع الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة.

علاوة على ذلك، دعا مجلس الأمن إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وكرر المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، على أن تحترمه جميع الأطراف. وشددوا على إطلاق سراح جميع الرهائن والالتزام بضمان حصول المحتجزين على المساعدة الطبية والإنسانية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2728.

وأكد المجلس من جديد دعمه الثابت لكبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وكذلك للعمل الحيوي الذي تقوم به جميع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا. وأدان مجلس الأمن جميع أعمال العنف ضد المدنيين والإرهاب، وشدد على الحاجة الملحة إلى بذل جهود متضافرة لتخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة وتحقيق سلام دائم في المنطقة.

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