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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لو زيارة حماتك تقيلة عليكي .. شوفي الإتيكيت بيقولك ايه | فيديو

الإتيكيت
الإتيكيت

قدمت الدكتورة دعاء بيرو استشارى العلاقات الإنسانية والإتيكيت، مجموعة من النصائح الهامة للزوجات أثناء زيارتهن لحماتهن وأفضل طرق التعامل معها في حالة إذا كانت الأمور غير  لطيفة بينهن، مردفة: "الإتيكيت هو فن التعامل والخروج من المواقف المحرجة".

وأضافت دعاء بيرو خلال لقائها مع نهاد سمير وعبيدة أمير مذيعتا على قناة صدى البلد، أنه في حالة إذا كانت العلاقة بين الزوجة وحماتها ليست لطيفة، يجب على الزوجة تهيئة الأمور وعدم إقحام نفسها في مشاكل من خلال تجهيز هدية بسيطة لحماتها.

وتابعت: يجب على كل أسرة تقسيم أيام العيد في تبادل الزيارات حسب درجات القرابة، وفي نهاية إجازة العيد الذهاب للتنزه أو الملاهي.

وأوضحت دعاء بيرو، أن أيام العيد يغلب عليها طابع الزيارات وليس تناول الأكل، مشيرة إلى أنه في حالة زيارة الأقارب أو الأصدقاء في العيد من الأفضل شراءء شوكولاتة أو ورد لهم أفضل من الكحك أو البسكويت. 

الإتيكيت الدكتورة دعاء بيرو العلاقات الانسانية العيد

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