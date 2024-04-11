ثاني أيام العيد.. وكيل صحة الشرقية يتابع الخدمة الطبية بمستشفى الحسينية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، وخطة التأمين الطبي، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

تفقد وكيل الوزارة يرافقه مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ومدير الإدارة الصحية بالحسينية الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحسينية المركزي، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن نشر جداول النوبتجيات بكافة الأقسام، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن زيادة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، موجهاً بفصل منفذ صرف الأدوية بصيدلية الاقتصادي الداخلي عن الصيدلية المجاني، كما تفقد قسم الأشعة، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة خاصة الأشعة المقطعية، وتم التأكد من تطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية بالأقسام الطبية بالمستشفى.

كما قام الدكتور هشام مسعود بمناظرة الملفات الطبية للمرضى بقسم العناية المركزة للقلب، وتم التأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضى، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، وتقليل عدد دفاتر التسجيل الورقي بالقسم بما يتناسب مع معايير الجودة، كما تفقد قسم الحضانات، موجهاً مدير إدارة المستشفيات، بالعمل على زيادة أجهزة السيرنج بامب بالقسم والذي تسع لعدد ١٨ حضانة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الفنية المختصة بالمديرية، كما تأكد من انتظام العمل وإجراء الفحوصات الطبية للأطفال المبتسرين ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

كما تابع "مسعود" الأعمال الإنشائية الجارية لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى جديد بالمستشفى، بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار ونصف، تنفيذاً لقرار معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والذي يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وبعد زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لمستشفى الحسينية المركزي، منذ عدة أشهر، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، والتأكيد على الدور الحيوي لها لخدمة أهالي شمال الشرقية، والتي تخدم أكثر من ٤٠٨ ألف نسمة بنطاق بمركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر ومنشأة أبو عمر، وجه معالي الوزير بالبدء فى مرحلة تطوير مستشفى الحسينية، وتكليف الأستاذ الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، بإنشاء مبني جديد، وإسناد هذه الأعمال الإنشائية لإحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروع، لإضافة خدمات طبية جديدة، تضاف لباقي الخدمات المتقدمة التي شهدتها المستشفى خلال الفترة السابقة، والتي تعمل بطاقة استيعابية ١٤٨ سرير منهم ١٥ سرير رعاية مركزة، و١٩ حضانة، هذا بجانب بنك الدم التجميعي، وقسم الكلي الصناعي، والمزود بعدد ٧٤ ماكينة، ويخدم ٢٢٤ مريض كلي، بجانب تزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير قسم عناية للقلب والعامة، بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون جنيه، مع تفعيل خدمات مبادرة التشخيص الطبي عن بعد، وسيتم عمل التوسعات اللازمة، بعد إزالة المباني القديمة، وربط المباني الجديدة ببعضها، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمركز ومدينة الحسينية والمراكز المحيطة بها.