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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارات جوية روسية كبرى تدمر محطات الكهرباء في كييف

صدى البلد

قال مسؤولون إن صواريخ وطائرات مسيرة روسية دمرت محطة كهرباء كبيرة بالقرب من كييف وأصابت منشآت كهرباء في عدة مناطق في أوكرانيا ، اليوم الخميس، مما زاد الضغط على نظام الطاقة المحاصر مع انخفاض دفاعات كييف الجوية.


وقال مسؤول كبير في الشركة التي تدير المنشأة لرويترز إن الهجوم الكبير الذي وقع بعد مرور أكثر من عامين على الحرب الروسية واسع النطاق دمر بالكامل محطة تريبيلسكا الحرارية التي تعمل بالفحم بالقرب من العاصمة.

وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا مشتعلا في المنشأة الكبيرة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية ودخانا أسود يتصاعد منها. 

وتمكنت رويترز من التأكد من موقع الفيديو باعتباره محطة تريبيلسكا.


وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي على تيلجرام: 'نحتاج إلى دفاع جوي وغيره من الدعم الدفاعي، وليس غض النظر والمناقشات الطويلة'، وأدان الهجمات ووصفها بأنها إرهابية.


وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها ضربت منشآت الوقود والطاقة في أوكرانيا فيما وصفته بأنه ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام طائرات بدون طيار وأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى من الجو والبحر.

وأضافت أن الضربات جاءت ردا على هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على منشآت النفط والغاز والطاقة الروسية.
أصبحت نداءات كييف للحصول على إمدادات دفاع جوي عاجلة من الغرب يائسة بشكل متزايد منذ جددت روسيا هجماتها الجوية بعيدة المدى على نظام الطاقة الأوكراني الشهر الماضي.
وأثارت الهجمات، التي ضربت محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية، مخاوف بشأن مرونة نظام الطاقة الذي أعاقته حملة جوية روسية في شتاء الحرب الأول.

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